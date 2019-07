50 rokov od najväčšej cesty človeka

Dotyk prvých ľudí s našou prirodzenou družicou, prvé kroky človeka na inom vesmírnom telese boli najdôležitejšie v rovine symbolov. No keď už na Mesiaci stoja Neil Armstrong s Buzzom Aldrinom, dôjde aj na vedu.

V skutočnosti prvé vzorky mesačnej pôdy zbiera Armstrong ešte skôr, ako sa Aldrin vôbec vysúka z pristávacieho modulu. Sedem minút po vykročení na povrch siahne Neil po drobnom vrecku na vzorky a s pomocou násady odoberie kúsok mesačného povrchu. Vrecúško poskladá a uloží si ho do kapsy na pravom stehne: ak by sa stalo čokoľvek neplánované a ak by astronauti museli náhle opustiť Mesiac, Armstrong by stále na Zem priniesol kúsok z našej prirodzenej družice. Našťastie sa to nestalo.

Armstrong berie kameru, urobí panoramatický záber, posadí ju na trojnožku a postupne sníma Buzza Aldrina, ako vystupuje z pristávacieho modulu. Začína skutočná prechádzka prvých ľudí na Mesiaci. Teda prechádzka, skôr poskakovnie v dvoch skafandroch plánované na niekoľko krokov vopred.

Skôr než dôjde na vedu, astronauti zapichujú na Mesiaci americkú vlajku. Armstrong a Aldrin kladú na povrch Mesiaca zariadenie na meranie otrasov. Tento mesačný seizmometer má sledovať mesiacotrasenia a drobné záchvevy, ktoré sa na kozmickom telese môžu odohrávať. Neďaleko tiež kladú odrazové plochy pre laserový experiment, ktorý umožní presne merať vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom.

Kým sa Armstrong presúva, aby urobil ďalšie zábery, Aldrin získava hlbšie vzorky mesačného povrchu. Tieto trubičky aj so vzorkami z hĺbky do asi 15 centimetrov naznačujú, aké je zloženie mesačného povrchu. Spolu s mesačnými skalami ukazujú, že na Mesiaci sa vyskytuje bazalt a takzvaná brekcia, akýsi zlepenec väčších rôznorodých úlomkov. Astronauti však na Mesiaci objavujú aj trojicu nových minerálov (na Zemi ich objavíme až neskôr): armalcolite nesie meno po astronautoch, ale aj tranquillityit a pyroxferroit.

To sa však prechádzka po Mesiace pre Armstronga a Aldrina pomaly končí. Dostali sa najďalej zhruba 60 metrov od pristávacieho modulu: Aldrin strávil na Mesiaci hodinu aj 33 minút, Armstrong o 41 minút dlhšie.